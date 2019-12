Veldrit Namen wil meer toeschouwers en ook volgend jaar in Wereldbeker blijven

De organisatoren van de Wereldbekermanche op en rond de Citadel van Namen hopen op 22 december een nieuw toeschouwersrecord te vestigen. Vorig jaar zakten zo’n 7.000 veldritfans af naar de Citadelcross. “Veldrijden is een groeiende sport in Wallonië”, licht Sébastien Legat van organisator Golazo de ambities donderdag toe.

Bij de eerste editie in 2009 tekenden ongeveer duizend fans present, maar sindsdien groeit het aanzien van de Wereldbekermanche in Namen. “Vlamingen en Walen, maar ook buitenlanders: steeds meer mensen vinden de weg naar onze cross. We zijn nog ver verwijderd van de 20.000 toeschouwers die soms in Vlaanderen naar het veldrijden gaan kijken. Maar er is wel een evolutie gaande”, aldus Legat.

Voor de editie van 2019 tekenden de organisatoren een nieuw parcours uit. De start van de race wordt verplaatst naar de esplanade van de Citadel, omdat het aan de voet te glibberig is. Een deel van de lokale rondes wordt in de omgekeerde richting afgelegd en er werd een kasseistrook van zo’n 300 meter toegevoegd. “Het zal iets minder zwaar zijn dan vorig jaar, waardoor we nog iets meer spektakel verwachten.”

De startlijst van ongeveer 250 renners over alle categorieën zal dinsdag bekendgemaakt worden, maar op Wout van Aert na tekenen in principe alle kleppers present met de Nederlandse wereldkampioen Mathieu van der Poel op kop.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zou Namen volgend seizoen wel op de kalender van de Wereldbeker kunnen blijven. “Daarover praten we nog met de UCI, de stad Namen en Flanders Classics”, bevestigde Erwin Vervecken van organisator Golazo. “Wij willen ook graag deel uitmaken van die Wereldbeker.”