Heusden-Zolder / Beringen - Een auto is donderdag rond 2 uur op de Pastoor Mevislaan in Koersel tegen een verkeersgeleider en een verkeersbord terechtgekomen. De 21-jarige bestuurster uit Heusden-Zolder werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Uit een alcoholtest bleek dat ze net boven de toegelaten limiet zat. Een beginnend bestuurder - tot vijf jaar na het behalen van het rijbewijs - mag maximaal 0,2 promille alcohol in zijn bloed hebben.