Hamont-Achel -

Bij de politie is donderdagvoormiddag een klacht vanuit Hees in Hamont binnengekomen. Onbekenden hadden de offerblok van de boskapel Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand proberen uit te breken. Dat lukte niet. Omdat de kapel altijd open is, waren er geen braaksporen aan de deur. Op Hees staat al sinds 1904 een kapel.