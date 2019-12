UCI schorst wielerploeg Caja Rural - Seguros RGA na nieuw positief dopinggeval

Domingos Gonçalves (30) werd geschorst wordt op basis van onregelmatigheden in zijn bloedpaspoort. Foto: Photo News

De Internationale Wielerunie UCI heeft het procontinentale Caja Rural - Seguros RGA een schorsing van 15 tot 45 dagen opgelegd. De sanctie komt er nadat voor de tweede keer in een periode van twaalf maanden een renner van het Spaanse team betrapt is op dopinggebruik.

De UCI maakte donderdag bekend dat de Portugees Domingos Gonçalves (30), vorig jaar nationaal kampioen op de weg en in het tijdrijden, voorlopig geschorst wordt op basis van onregelmatigheden in zijn bloedpaspoort in 2016 en 2018.

Eerder werd ook al de Spanjaard Jamie Roson Garcia aan de kant gezet omdat de waarden in zijn bloedpaspoort in 2017 op dopinggebruik wezen.

Bij twee positieve dopingzaken in twaalf maanden voorziet artikel 7.12.1 van het UCI-antidopingreglement dat een ploeg voorlopig wordt geschorst voor een periode van 15 tot 45 dagen.

De disciplinaire commmissie van de UCI zal de zaak nu verder uitspitten.