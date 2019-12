Moskou wijst twee Duitse diplomaten het land uit

Twee Duitse diplomaten worden Rusland uitgewezen. Ze krijgen zeven dagen om het land te verlaten. Dat heeft het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt. De uitwijzing volgt op de Duitse beslissing om twee Russische diplomaten uit te roepen tot personae non gratae. Reden is het onderzoek naar de moord op een Georgiër, in augustus in Berlijn. Berlijn vindt dat Rusland onvoldoende meewerkt met het onderzoek naar de moord.