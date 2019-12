Dit zijn de populairste lippenstiften, volgens Google

Zoekmachine Google brengt naar jaarlijkse gewoonte de ‘Shopping 100’ uit, een verzameling lijstjes met daarin de meest gegoogelde termen in verschillende categorieën. Wat het departement beauty betreft, blijken twee lippenstiften erg populair.

In de volledige top tien van meest gegoogelde beautyproducten staan twee lippenstiften, die ook in ons land verkrijgbaar zijn, op de derde en vierde plaats. Het gaat respectievelijk over de Lip Maestro Liquid Lipstick van Giorgio Armani (34 euro) en de Hot Lips Lipstick van Charlotte Tilbury (32 euro). Beide producten komen in een breed scala aan kleuren en ontvangen Belgische sites lovende woorden.

“Ze ruiken geweldig, de kleur is mooi en het oog krijgt een leuke verpakking te zien. Je krijgt waar voor je geld. De formule romig en het product verspreidt vlot over de lippen. Droogt niet uit”, schrijft een tevreden klant over de Hot Lips-lijn op De Bijenkorf. Op dezelfde site wordt de Lip Maestro Lipstick onder meer bejubeld met “een matte, vloeibare lippenstift die een gladde ‘fluwelen’ afwerking heeft en de lippen gehydrateerd houdt.”

In het lijstje duikt nog een bekend verzorgingsproduct van bij de apotheek op. Het gaat om de Neutrogena handcrème die droge handen volgens een Scandinavische formule tegengaat in de koudste maanden van het jaar. Op zoek naar een serum, dan valt het Abeille Royale Double R Renew & Repair van Guerlain, beschikbaar in de parfumerie, wereldwijd in de smaak. Mannen scheren zich dan weer graag met het Series 1-toestel van Braun.

De volledige top tien

1. Juice Beauty Stem Cellular CC Cream Natural Glow

2. Water Pik Sonic-Fusion Rechargeable elektronische tandenborstel en flostoestel in één

3. Giorgio Armani Lip Maestro Liquid Lipstick

4. Charlotte Tilbury Hot Lips Lipstick

5. Kevyn Aucoin The Sensual Skin Enhancer

6. Neutrogena Norwegian Formula handcrème

7. Braun Series 1 scheermachine

8. Guerlain Abeille Royale Serum

9. Bath & Body Works True Blue Spa Lay it on thick

10. Dose of Colors Matte Liquid Lipstick