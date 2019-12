Belgische triatlete aan de klaagmuur: “Te weinig dopingcontroles”

Volgens de Belgische triatlete Claire Michel zijn er niet voldoende dopingcontroles in de triatlon van olympische afstand, zeker voor diegene die zoals haar in het buitenland verblijven. Dat verklaarde ze, tijdens een persbabbel over haar voorbereiding op de Spelen van Tokio 2020.

“Doping blijft het meest negatieve aspect aan de sport. Ik heb geen woorden om dat soort valsspelerij te benoemen. Het is een gebrek aan respect op alle vlakken: ten opzichte van de sport, de supporters en alle andere deelnemers”, stelde de nummer 11 op de wereldranglijst van de korte afstand. “Ik heb genoeg controles als ik thuis ben, maar niet als ik in het buitenland verblijf (wat tien maanden van het jaar het geval is, nvdr). Het is dus niet genoeg. Er zijn er natuurlijk wel op de koersen en ook buiten competitie, een paar keer per jaar, maar ik ben ervan overtuigd dat het niet genoeg is. Dat is althans mijn indruk.”

Ze voegde eraan toe dat de triatlon net bestaat uit sporten als zwemmen, lopen en fietsen. “Het zijn jammer genoeg niet de sporten met de beste reputatie op dat vlak. Er is misschien minder geld in het triatlon, maar we mogen niet naïef zijn. Hoewel ik er steeds meer vertrouwen in heb, vrees ik er soms wel voor. Ik ken veel meisjes binnen de sport die veel podiumplaatsen behalen en ik zou er enorm van verschieten als zij niet zuiver zouden zijn, maar een grondigere doorvoering van dopingcontroles kan de sport alleen maar ten goede komen.”

Nadat ze eind oktober haar knieschijf brak na een val op training, is Michel nu al zes weken bezig aan een maandenlange revalidatie met het zicht op de Olympische Spelen van Tokio. De Belgische triatlete, die op het laatste EK in het Nederlandse Weert nog goed was voor brons en zilver pakte op de wereldbeker van Miyazaki, is sinds begin december al terug aan het werk in het zwembad. “De eerste weken waren heel pijnlijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik weer helemaal de oude word.”

Michel (tweede van rechts) pakte met de Belgian Hammers vorig jaar brons op het EK. Foto: BELGA

Michel maakt samen met Valérie Barthelemy en de mannen Jelle Geens en Marten Van Riel deel uit van de gemengde aflossingsploeg Belgian Hammers, die vorig jaar brons pakten op het EK en outsider zijn voor een medaille op de Spelen in Tokio.