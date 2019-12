Op zoek naar de perfecte feestoutfit? Hier kan je ze huren

Hangt je kleerkast vol met feestjurken, handtassen en schoenen die je slechts één keer hebt aangetrokken? Zonde. Wie liever tot de soldenperiode wacht om zijn kleerkast aan te vullen, ziet daarom misschien wel graten in het huren van de perfecte jurk of bijpassende accessoires.

Een feestjurk huren?

In onze buurlanden zijn er tal van bedrijven die designerkleding verhuren, in België zijn dergelijke verhuurdiensten jammer genoeg zo goed als onvindbaar. Behalve in Gent. Daar kan je in Closet in the Cloud terecht voor een leuke feestjurk van Maje, Ted Baker, Karen Millen of Max Mara. Hoe het werkt? Je reserveert je jurk op de webshop of ter plekke in de winkel, je huurt haar voor vier dagen en op de vierde dag van de reservatie stuur je haar terug op in zijn originele verpakking of ga je langs in de winkel. De prijzen variëren van 45 tot 75 euro, de vermelde prijzen zijn inclusief levering én droogkuis.

Een handtas huren?

Pronken met een dure handtas op het feestje van je chique tante? Dan heb je al flink wat meer mogelijkheden in België. Zo kan je bij Kama’s Choice, Monluxe en Upgrade een handtas van Chanel, Prada of Louis Vuitton huren. Bij het Belgische Kama’s Choice hangt de prijs af van het model en van de huurperiode, gemiddeld betaal je 110 tot 150 euro voor een weekend. Het Franse Monluxe levert ook in België, bovenop de gemiddelde weekprijs van 75 euro moet je wel nog 40 euro verzendkosten betalen. Ben je dol op juwelen? Bij Monluxe is er een beperkte collectie van juwelen van Chanel en Dior beschikbaar.

Schoenen huren?

Met een paar Louboutins op de dansvloer verschijnen is ook niet langer een droom. Dankzij Upgrade kan het. Nadat je op de website jouw favoriete paar gespot hebt, bel je het bedrijf op om de beschikbaarheid na te gaan en vervolgens je bestelling te plaatsen. De prijzen variëren sterk, van 15 euro tot 115 euro, met daarbovenop 6 euro verzendkosten. Je betaalt ook 100 euro waarborg. Daarmee kan je achtenveertig uur van je Louboutins genieten.