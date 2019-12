Spanje en Portugal treffen elkaar kort voor EURO 2020

Spanje en Portugal spelen op 5 juni, een week voor de start van het EK, vriendschappelijk tegen elkaar in het Wanda Metropolitanostadion in Madrid.

“De oefenmatch tegen de Europese kampioen op 5 juni geldt als de laatste in de voorbereiding van het team van Luis Enriqué”, laat de Spaanse bond donderdag weten.

Spanje, dat in maart oefent tegen Duitsland en Nederland, is op het EK ingedeeld in groep E met Zweden, Polen en de winnaar van barrage B. Op 15 juni speelt La Roja zijn eerste match in Bilbao tegen Zweden.

Het Portugal van Cristiano Ronaldo is in de loodzware groep F ingedeeld met wereldkampioen Frankrijk, Duitsland en de winnaar van barrage A. Dat land wordt op 16 juni de eerste opponent van CR7 en co in Boedapest.