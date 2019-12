Paralympische marathon verhuist niét voor de hitte

De marathon zal op de Paralympische Spelen van volgend jaar zoals gepland in Tokio worden georganiseerd. Er wordt niet verhuisd naar Sapporo, zoals tijdens de Olympische Spelen.

De voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) Andrew Parsons bevestigde donderdag dat de vijf wedstrijden voorzien voor de marathon op 6 september in de straten van Tokio zullen worden gehouden. Het startschot zal om 6u30 weerklinken.

“Het welzijn van de atleten staat voorop”, stelde Parsons. “Voor we besloten de marathon in Tokio te behouden, hebben we alle relevante data bestudeerd en met de atleten overlegd. De verwachte temperaturen zijn binnen de grenzen die wij als veilig beschouwen. De atleten waren ook in een overweldigende meerderheid voorstander om in Tokio te blijven.”

Bij de Olympische Spelen, een maand eerder, zal de marathon in Sapporo worden gehouden, een stad 800 km ten noorden van Tokio. De organisatie besloot uit te wijken om de atleten te beschermen tegen de zware klimatologische omstandigheden (hitte, luchtvochtigheid).