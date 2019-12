Een 33-jarige man uit Sint-Truiden moet voor veertig maanden de cel in omdat hij een taxichauffeur hardhandig aanviel na een ritje naar Genk. De dertiger ging aan de haal met 55 euro. De rechter beval de onmiddellijke aanhouding.

Op 4 oktober van dit jaar kreeg de politiezone CARMA een melding van een overval op een taxichauffeur. De 33-jarige man had om 20.25 uur in Hasselt de taxi genomen naar de Groenstraat in Genk. Aan de ...