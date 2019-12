Maaseikse cannabisplantage met 431.300 euro winst: koppel krijgt 40 maanden cel

Maaseik -

Zeven beklaagden werden donderdag veroordeeld tot celstraffen tussen tien en veertig maanden, al dan niet met uitstel, omdat ze een cannabisplantage opstelden in een huurhuis in Maaseik. Een Maaseikse vrouw, die samen met haar vriend het huis huurde, kreeg een werkstraf van 250 uren. In totaal werd er een winst van 431.300 euro verbeurd verklaard.