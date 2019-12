De Schotse Jack Burns, Netflix-acteur en ballet-ster, is overleden op amper 14-jarige leeftijd. De jongen, die onder meer in de Netflix-serie Outlander te zien was, werd begin december dood aangetroffen in zijn huis. Donderdag wordt hij begraven.

Het was zijn school The Elite Academy of Dance in Greenockdie het droevige nieuws aankondigde in een emotionele Facebookpost. De reden van zijn overlijden is niet gekend, maar van een misdrijf lijkt sowieso ...