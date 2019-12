Meerdere gewonden bij brand op enigste Russisch vliegdekschip

Op het enige Russische vliegdekschip is donderdag brand uitgebroken. Het Russische persbureau meldt dat de brand op het schip, de Admiraal Koeznetsov, donderdagmiddag al woedt over een oppervlakte van 600 m2. Al zes mensen liepen verwondingen op, van wie één iemand zwaargewond is. Eén andere persoon is nog vermist.