Maken kleren echt de man?

Wat je draagt, bepaalt voor een groot deel hoe anderen je beoordelen. Volgens een nieuwe studie van de Amerikaanse universiteit Princeton is het effect van kledij zelfs groter dan gedacht. Zo blijkt dat anderen ook je competenties hoger of lager inschatten op basis van je kledingkeuze.

De kleren maken de man. Iedereen kent dat spreekwoord. Je kledij bepaalt voor een stuk het aanzien dat je krijgt. Schuilt daar enige waarheid in? Volgens een nieuwe studie van de Amerikaanse universiteit Princeton in elk geval wel. Zo bepalen anderen in slechts enkele milliseconden hoe competent je al dan niet bent.

Om het precieze effect van kledij op onze mening over anderen aan te tonen, kregen de deelnemers van het onderzoek een reeks foto’s van vijftig gezichten met verschillende outfits voorgeschoteld. Telkens moesten ze de competentie van de persoon op de foto een score toekennen van één tot negen. Hoewel specifiek werd gevraagd om niet op de kledij te letten, waren de resultaten overduidelijk.

De gezichten die ‘dure’ kledij droegen, kregen telkens het hoogste cijfer. Had dit dan niets met het gezicht in kwestie te maken? Nee, zegt Eldar Shafir, professor in gedragswetenschappen aan de Woodrow Wilson School of Public and International Affairs van Princeton. “Verschillende gezichten werden meermaals getoond met andere kledij”, benadrukt hij. “Ook het cijfer varieerde daarbij telkens. ”