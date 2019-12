Europees klimaatcommissaris Frans Timmermans is niet opgezet met de reactie van Vlaams minister voor Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) op het plan van de Europese Commissie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. “Ik weet niet of de doelstellingen haalbaar zijn”, zei Demir na het horen van het voorstel.

“Ik wil eerst werk maken van maatregelen die we overeenkwamen, in plaats van nu al over andere doelstellingen te spreken”, klinkt het. Timmermans ...