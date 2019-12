‘The voice’-finaliste wordt Pocahontas in nieuwe musical

Silke Mastbooms gaat de titelrol spelen in de musical Pocahontas. Mastbooms was in 2012 finaliste in The voice van Vlaanderen. Ze eindigde toen als tweede. Nadien scoorde ze goed in de hitlijsten met haar debuutsingle Awake. Maar daarna werd het wat stil rond Mastbooms. Tot nu dus. “Ik doe nooit audities, want ze zoeken toch altijd een blonde prinses”, zegt Silke. “Met mijn pikzwart haar pas ik daar nooit in. Maar ik beloofde mezelf dat ik toch auditie zou doen als er ooit iemand Pocahontas of Mulan moest spelen. Het leek me een mooie kans om te tonen wat ik kan. En ze kozen me nog ook.”