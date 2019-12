24 jaar en al op pensioen: Mike onthult hoe hij snel 680.000 euro kon sparen

De 27-jarige Mike Rosehart ging drie jaar geleden al op pensioen. Hij had niet geërfd van rijke ouders, was niet rijk getrouwd en verdiende ook geen riant loon als IT’er, en toch kon hij na zeven jaar werken 760.000 dollar (680.000 euro) sparen.

Amper enkele jaren werkte de Canadese Mike Rosehart als IT business analist, voordat hij op zijn 24ste met pensioen ging. Hoe? Om te beginnen door zijn vrouw Alyse (28) te overtuigen. “Ze smeet niet met geld, maar ze hield wel altijd van haar Starbucks”, vertelt hij aan The Sun, insinuerend dat het wel wat zuiniger kon. “Ze wou al op jonge leeftijd kinderen, dus ik legde haar uit dat als we vroeg op pensioen zouden kunnen, we tijd zouden hebben voor onze kinderen. Daarvoor moesten onze uitgaven worden gehalveerd, zei ik. Mijn geheim is: geef minder uit, verdien meer en maak het verschil daartussen zo groot mogelijk.”

Hun trouwfeest in 2014 vierden ze dus ook zuinig, voor 3.400 euro en met een gastenlijst van tachtig man. “We vonden een locatie waar we gratis ons feest mochten houden, zo lang we voldoende gasten uitnodigden.”

Quarterlifecrisis

Niet dat het zo simpel is, want Mike is zelf al jaren bezig met sparen. Vanaf het tweede jaar aan de universiteit huurde hij een kleine kamer voor amper 235 euro en kocht met zijn vrouw op zijn negentiende “het goedkoopste huis dat ik kon vinden” voor 136.000 euro. Vervolgens verhuurden ze elke kamer in het huis, zodat ze afstudeerden zonder schulden én met een pak geld.

Met zijn loon kocht hij vervolgens nog een eigendom en investeerde die huur in een nieuw huis, en zo telkens opnieuw, waardoor het koppel tien eigendommen in drie jaar tijd bezat. Zo konden ze zijn volledige jaarlijkse loon van 38.000 euro opsparen, en overleven op slechts de helft van dat van zijn vrouw: 12.000 euro. Met als gevolg dat, wanneer ze alle eigendommen weer verkochten, niet alleen Mike maar ook zijn vrouw haar werk kon opgeven. “Ik wist dat ik 435.000 euro nodig had om op pensioen te kunnen en had net geen 680.000 euro. Mijn baas dacht dat ik een quarterlifecrisis had toen ik mijn ontslag aanbood en zei me ik mocht terugkeren na zes maanden, als ik wou.”

Intussen zijn ze drie jaar verder. Hoe het leven is voor een twintiger op pensioen? Aanpassen, geeft Mike toe. “Je zoekt een manier om mijn tijd te vullen, en in het begin was dat gamen.” Intussen spendeert hij zijn tijd ook op zijn Youtube-kanaal, waar hij ook anderen wil “leren” om in korte tijd veel geld te verdienen.