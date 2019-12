De Brusselse correctionele rechtbank heeft donderdag twee IS-weduwes veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 jaar en 40 maanden. Het gaat om Syriëstrijdsters Nadia Baghouri (28) en Kaoutar El Azzouzi (29). Woensdag sprak de Brusselse kortgedingrechter nog een beschikking uit waarbij de Belgische staat verplicht wordt om de vier kinderen van Nadia Baghouri, die in het vluchtelingenkamp Al-Hol in Syrië verblijven, consulaire bijstand te verlenen en documenten te bezorgen zodat ze naar België kunnen terugkeren.

Nadia Baghouri is de weduwe van Mohamed Mezroui, één van de eerste Syriëstrijders in ons land. De man vertrok in oktober 2012 naar Syrië en Nadia Baghouri reisde in april 2013 via Turkije naar dat land ...