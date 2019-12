Voor 44 euro wenst Philippe Gilbert je een fijne fietsvakantie: ook bekende Belgen klussen bij op Amerikaanse app

Als wielrenner Philippe Gilbert je straks een prettig Kerstfeest toewenst in een video, als tennisster Kirsten Flipkens je met je verjaardag feliciteert of voetballer Adnan Januzaj je aanmoedigt voor die belangrijke vergadering: schrik niet. Ze springen gewoon mee op de nieuwste Amerikaanse hype. Via de app Cameo spreken ze – tegen betaling – persoonlijke videoboodschappen in.