Verenigde Staten moeten ondanks sterke Tiger Woods achtervolgen op Presidents Cup

Het International Team heeft op dag een van de Presidents Cup golf de Amerikanen meteen op een 4-1 achterstand gezet. In het Australische Melbourne kon het duo Tiger Woods en Justin Thomas voor het enige punt van de VS zorgen.

Het was vooral kapitein-speler Tiger Woods die indruk maakte met drie birdies op de eerste vijf holes. De Chileen Joaquin Niemann en de Australiër Marc Leishman konden het verschil even herleiden tot twee punten, maar Woods putte aan het einde van de eerste four-ball werdstrijd nog twee birdies weg voor een afgetekende 4&3 overwinning.

In de andere vier wedstrijden moest de Amerikanen het onderspit delven. Zo was het Zuid-Koreaans/Candees duo Sungjae Im en Adam Hadwin met een punt beter dan de Amerikanen Patrick Cantlay en Xander Schauffele. De Zuid-Koreaan Byeong Hun An en de Australiër Adam Scott namen tegen de Tony Finau en Bryson DeChambeau na drie holes de leiding en stonden deze niet meer af. Ook de Japanner Hideki Matsuyama en de Taiwanees C.T. Pan namen de beste start en haalden het uiteindelijk met een punt voorsprong. De Mexicaan Abraham Ancer en de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen waren met vier punten voorsprong en drie holes te spelen meer dan een maatje te sterk voor het Amerikaans duo Gary Woodland en Dustin Johnson.

De Presidents Cup is een treffen tussen twaalf Amerikaanse golfers en twaalf spelers van de rest van de wereld, met uitzondering van Europa. De eerste twee dagen staan vijf four-ball en vijf foursomes wedstrijden op het programma. Zaterdag volgen er nog vier four-ball en vier foursomes wedstrijden waarna zondag 12 single wedstrijden voor de beslissing moeten zorgen. Het team dat als eerste 15,5 punten pakt, wint de Presidents Cup.

- Stand na eerste dag -

International Team - Verenigde Staten 4-1

Four-Ball

T. Woods (VSt)/J. Thomas (VSt) 4&3 J. Niemann (Chi)/M. Leishman (Aus)

S. Im (ZKo)/Adam Hadwin (Can) 1 up P. Cantlay (VSt)/X. Schauffele (VSt)

Hun An (ZKo)/A. Scott (Aus) 2&1 T. Finau (VSt)/B. DeChambeau (VSt)

H. Matsuyama (Jap)/C.T. Pan (Tai) 1 up P. Reed (VSt)/W. Simpson (VSt)

A. Ancer (Mex)/Louis Oosthuizen (ZAf) 4&3 G. Woodland (VSt).D. Johnson (VSt)