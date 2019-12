Ook planten kunnen ‘om hulp schreeuwen’

Planten die te weinig water krijgen of waarin gesneden wordt, produceren een piepend geluid dat zelfs te horen is vanop elke meters afstand. Dat schrijven Israëlische onderzoekers in een voorpublicatie op basis van bevindingen met tomaten- en tabaksplanten.

De onderzoekers lieten een autodidactisch systeem meeluisteren naar ‘noodlijdende’ planten. Het toestel merkte een verschil op tussen het gepiep en gekraak van tomaten en van tabak, en kon zo bepalen of de plant te weinig water kreeg. Of dat er in gesneden werd.

Aanvankelijk werden geluiden tot op tien centimeter waargenomen. Het ‘piepende’ geluid is ultrasoon en niet hoorbaar voor het menselijk oor maar sommige dieren en insecten merken het wel op. “We maken ons sterk dat sommige organismen deze geluiden zelfs kunnen horen vanop een aantal meter afstand.”