Roman Bezus wil zich tonen bij AA Gent: “Ik ben niet vies van het vuile werk”

Er zijn makkelijkere teams om aan een stekje op het middenveld te geraken dan bij AA Gent. Roman Bezus (29) leek even overbodig te gaan worden bij de Buffalo’s, maar is voor coach Jess Thorup nu de redder in nood op de nummer tien- positie. Al draagt hij wel het nummer 9 op de rug. “Ik ben wel op meerdere vlakken een atypische nummer tien”, klinkt het.