Dylan Teuns, ritwinnaar in de Tour maar voor geen enkele prijs genomineerd: “Ontgoocheld? Ja”

Hij won met panache de eerste echte bergrit in de Ronde van Frankrijk, pakte ritwinst en de leiderstrui in de Dauphiné en mocht terugblikken op een geslaagde Vuelta met een twaalfde plaats in het eindklassement. Helaas werd Dylan Teuns (27) in allerhande referenda nergens opgemerkt. “Het is momenteel drummen aan de top.”