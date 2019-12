"Nieuwe F1-regels 2021 zijn regressief maar dat is gerechtvaardigd"

De voormalige ontwerper van het Williams F1-team, Patrick Head, laat weten dat de nieuwe regels voor de F1 misschien een stap terug zijn maar het verschil tussen de topteams en de rest van het veld rechtvaardigt de ingreep wel.

Waar het de huidige Formule 1 aan ontbreekt is overduidelijk. Het verschil tussen de topteams en de rest is bijwijlen enorm groot en er is nauwelijks actie op de baan te bespeuren in de vorm van wiel-aan-wiel gevechten.

De F1 wil die euvels verhelpen door een aanpassing van de regels, zowel op sportief, technisch als financieel vlak.

Patrick Head, die samen met Frank Williams aan de wieg stond van het Williams F1-team, vindt het spijtig dat de vrijheid van de designers wordt ingeperkt maar hij begrijpt dat het noodzakelijk is om de sport leefbaar te houden.

"Ik denk dat het vanuit een bepaald oogpunt, de technische kant, helaas regressief is," zei Head tijdens de Autosport Awards van zondag in Londen.

"Maar uiteindelijk is de autosport veel te duur geworden. En het verschil tussen de topteams en de lagere teams is te groot. We hebben behoefte aan meer teams die met elkaar racen."

Maar ondanks de beperkingen die eraan komen denkt Head toch dat de ontwerpers de nodige creativiteit aan de dag zullen leggen.

"Ik denk dat de betrokken mensen goed werk hebben geleverd. Ik zou niet zeggen dat het oneerlijk is om te zeggen dat het is uitgehold, want de slimmere ingenieurs zullen zeker manieren en middelen vinden om een verschil te maken."

"Maar er zijn zeker niet de vrijheden die er waren toen ik meer betrokken was bij de ontwikkeling van het spel."

Bij de teams denken ze dat de nieuwe regelgeving nog wordt bijgeschaafd eer het zover is en dat er meer ruimte voor ontwikkeling komt naarmate ze zich in de nieuwe regels gaan verdiepen.

De grote baas van de F1, Chase Carey, geeft toe dat de nieuwe regels een compromis zijn maar gelooft dat er nog een marge is om te evolueren.

"We maken ons geen illusies om te zeggen dat we proberen om naar een plek te komen waar iedereen het eens is met elk onderdeel van wat we daar zetten. Dat is wat de compromissen zijn," aldus Carey tegenover ‘Motorsport'.

"Ik denk dat we geloven dat het weloverwogen was. We geloven dat de juiste stappen zijn genomen. Zullen er aspecten zijn die verfijnd moeten worden? Zeker."

