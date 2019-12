F1-kampioen Lewis Hamilton en MotoGP-legende Valentino Rossi wisselen van bolide

F1-wereldkampioen Lewis Hamilton en MotoGP-legende Valentino Rossi wisselden maandag op het circuit van Valencia van bolide. De wissel werd mogelijk gemaakt door gemeenschappelijke sponsor 'Monster' en na afloop waren beide heren laaiend enthousiast.

"Het was geweldig om een legende zoals Valentino in mijn wagen te zien," zei Hamilton na afloop. "Ik was opgewonden in zijn plaats, om die wagen voor het eerst te ontdekken."

"Het herinnerde mij aan mijn eerste keer in een F1-bolide. Wanneer je het ganse team rond jou bezig ziet, dat is echt speciaal."

Tijdens de dag gingen Hamilton en Rossi ook even samen met de moto de baan op, voor Hamilton was dat ongelooflijke ervaring.

"Het was zo cool om samen op de baan te zijn en Valentino voor me op dezelfde machine te zien rijden," aldus de Brit.

Ook Valentino Rossi was laaiend enthousiast nadat hij in de Mercedes F1-bolide van Hamilton had gereden. Voor de MotoGP-legende was het niet de eerste keer in een F1-bolide, Rossi testte onder andere in het verleden al met een Ferrari F1-bolide.

"Ik was een grote fan van Lewis en nu ben ik dat zelfs nog meer," zei Rossi. "We hadden een geweldige dag waarbij twee raceklassen die top zijn samen werkten."

"Ik voelde me voor één dag een echte F1-piloot. Ik hoopte dat de dag niet zou eindigen."

