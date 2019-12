Waarom Waregem De Plezantste Gemeente is: “Ewel ja, wij vieren graag”

In Waregem is het plezant. Dat bewijst de glanzende score waarmee de stad als overwinnaar uit onze gemeentetest komt. Maar ook de reacties van eender wie je op straat, op de ijspiste of aan de toog aanspreekt. Het ís er tof want er is jeugd, er zijn seniors en er zijn pintjes. En daar zijn de Waregemnaars – bescheiden dorpelingen in een grote stad – content mee.

“Waregem is the place to be. Wat kan ik zeggen. ’T is hier gewoon tof.” Nico is de fierste van allemaal, op zijn West-Vlaamse dorp dat officieel een stad is. Hij heeft er zijn wortels en zijn kapsalon ...