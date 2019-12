Op de plaats in zee waar een Chileens militair vliegtuig met 38 mensen aan boord maandag was verdwenen, zijn wrakstukken gevonden. Dat heeft de Chileense luchtmacht bekendgemaakt.

Het vliegtuig, een C-130, was maandag om 16.55 uur lokale tijd opgestegen in de stad Punta Arenas in ...