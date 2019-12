Staking in Belgische gevangenissen van start

In de Belgische gevangenissen is woensdag om 22.00 uur een 24 urenstaking gestart. Ze is een initiatief van de christelijke en de socialistische vakbond, die protesteren tegen een hele reeks aanhoudende problemen in de gevangenissen. Er is donderdag een onderhoud gepland op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).