Zwaar verlies voor Castors Braine in Euroleague: 102-62 in Praag

Castors Braine heeft woensdag haar laatste heenwedstrijd in groepsfase van de Euroleague basket bij de vrouwen met 102-62 verloren van USK Praag.

Lang hielden de Belgen niet stand tegen een van de beste ploegen uit hun poule, samen met Ekaterinburg, de ploeg van Emma Meesseman. De Tsjechen verloren dit seizoen enkel van de Russen en gingen rusten met een comfortabele 53-21 voorsprong. Braine reageerde in het derde kwart met een 0-12, maar kon de overwinning van Praag niet meer in gevaar brengen. Het is de vierde nederlaag voor de speelsters van Frederic Dusart en dit ondanks de prestaties van Celeste Trahan-Davis (16 ptn, 5 rebounds) en de jonge Maxuella Lisowa (12 ptn, 9 rebounds).

De Amerikaanse Alyssa Thomas, vicekampioene van de WNBA, beëindigde de partij als beste speelster met 26 punten en 18 rebounds voor Praag.

Volgende woensdag gaat Castors Braine, dat nu drie overwinningen telt en op een vijfde (van de acht) plaats staat, op verplaatsing naar het Ekaterinburg van Meesseman.

De eerste vier van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales van de Euroleague. De vijfde en zesde worden doorverwezen naar de kwartfinales FIBA Eurocup.