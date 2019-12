Vijftienjarige stagiair-garagist knalt met gestolen BMW in op auto’s op pechstrook na wilde politieachtervolging

Een vijftienjarige Fransman die met een gestolen BMW reed en achtervolgd werd door de politie, is woensdagnamiddag op de E41 Bergen-Doornik in Bury-Roucourt (Péruwelz) ingereden op drie auto’s die op de pechstrook stilstonden na een ongeval. Er waren verschillende gewonden. De jonge bestuurder van de BMW is opgepakt.