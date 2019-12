Pro League gaat in de leer bij Feyenoord en Anne Frank Huis

Vertegenwoordigers van de Pro League waren dinsdag te gast in De Kuip, de thuishaven van de Nederlandse topclub Feyenoord, om bij te leren over hun aanpak tegen antisemitische spreekkoren. “Belangrijk is dat we supporters een spiegel voorhouden en daders wijzen op de impact van hun woorden”, klinkt het.

Het bezoek van de Pro League aan het Departement Supporterszaken van Feyenoord en het Anne Frank Huis kaderde in het actieplan tegen kwetsende en discriminerende spreekkoren dat vorige maand uitgerold werd. De Pro League schreef een handleiding en ging de mosterd voor een deel halen bij de Rotterdammers.

Feyenoord werkte een plan uit om Joodse supporters opnieuw naar De Kuip te halen. Voornamelijk in de topper tegen Ajax hoorden zij Rotterdamse supporters anti-joodse gezangen lanceren, waardoor Joodse fans zich niet meer welkom voelden in De Kuip. Om die tendens tegen te gaan, zette de Nederlandse cultclub een samenwerking op met het Anne Frank Huis. Samen zetten ze een vorming op voor Feyenoord-fans die hun boekje te buiten gingen.

“Het doel van de meeting was om inzichten uit te wisselen over supporterstrajecten rond spreekkoren en kennis te verwerven over de succesvolle begeleiding die Feyenoord en het Anne Frank Huis opzetten om antisemitisme te counteren”, klinkt het bij de Pro League. Die leerde vooral dat herkenbaarheid en het voorhouden van een spiegel efficiënte methodes zijn om daders te wijzen op de impact van hun woorden op medesupporters en spelers.

“Met de kennis opgedaan via ‘best practices’ en een netwerk van experten in binnen- en buitenland gaat de Pro League verder aan de slag om de trajecten voor fans verder uit te bouwen”, luidt het in een persbericht.