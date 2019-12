Julie Allemand verliest met Lyon in Euroleague

Julie Allemand en haar Franse ploeg ASVEL Basket Lyon hebben woensdag met 82-67 verloren van het Turkse Fenerbahce op de zevende speeldag van groep B in de Euroleague basketbal bij de vrouwen.

De ploeg uit Lyon kwam aan de start zonder twee van haar belangrijkste speelsters, Alysha Clark en Clarissa Dos Santos. De bezoekers hielden lang stand, maar moesten in de laatste minuten de zege aan Fenerbahce laten. Julie Allemand was goed voor 5 punten (1/4 op 2p, 1/2 op 3p), 3 rebounds en twee assists in 25 minuten speeltijd.

Het is de vijfde nederlaag voor de Franse kampioen, die nu op een zesde plaats staat in het klassement, na afloop van de heenronde. De volgende wedstrijd zal op 18 december in Lyon doorgaan tegen Dynamo Koersk, de finalist van vorig seizoen. Voor Fenerbahce, dat de poule aanvoert, was het al de vijfde zege.