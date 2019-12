“Deze prijs is een erkenning in eigen regio. Een prijs voor onze CEO Françoise Chombar, maar ook voor ons”, klinkt het trots bij de werknemers van Melexis. Wij brachten een bezoek aan de ‘Limburgse Ondernemer van het Jaar’, waar diversiteit en gendergelijkheid centraal staan.

De trofee die Chombar in ontvangst mocht nemen van Vlaams minister-president Jan Jambon staat prominent te blinken in de inkomhal van de vestiging in Tessenderlo. Naast de vele andere prijzen die het ...