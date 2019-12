‘Toegang tot zorg voor meest kwetsbare mensen in Europa is alarmerend’

De toegang tot zorg van de meest kwetsbare en onzichtbare inwoners van Europa (daklozen, ongedocumenteerde migranten, EU-burgers in extreme precariteit of (onbegeleide) minderjarigen) is quasi onbestaand: 82 procent had geen enkele toegang tot zorg bij het eerste contact met teams van Dokters van de Wereld. Dat meldt de medische ngo na de voorstelling in het Europees Parlement van het observatorium over de toegang tot zorg bij kwetsbare groepen.