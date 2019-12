Vrienden bouwen grootste trampoline ter wereld en halen duizelingwekkende stunt uit

De Sloveense vriendengroep die zichzelf de ‘Dunking Devils’ noemt, komt in de schijnwerpers met een stunt. Met hun nieuwe performance zoeken ze letterlijk nieuwe hoogtes op. Ze bouwden de grootste trampoline ter wereld opgehangen aan een kraan 30 meter boven de grond.

Vervolgens halen de acrobaten duizelingwekkende stunts uit ze door de trampoline tien meter de lucht in worden gegooid. Maks Veselko, een van de leden van de Dunking Devils zei achteraf: “Het gevoel van veertig meter boven de grond zweven en alleen door een dun web te wordeb beschermd, is eerlijk gezegd onbeschrijflijk.In het begin ervaart je lichaam een ??soort schok, maar uiteindelijk went het aan de constante beweging van het web en het zwaaien van de kraan.” Niet voor doetjes.