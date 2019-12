Kritiek op stopzetting levering geneesmiddel dat operaties bij ziekte Dupuytren halveert

Het UZ Leuven is niet te spreken over het feit dat de Amerikaanse producent van het geneesmiddel collagenase om economische redenen gestopt is met de levering ervan in België. “Dankzij dit middel kon het aantal handoperaties voor de ziekte van Dupuytren worden gehalveerd”, aldus prof. Ilse Degreef, handchirurg in dit ziekenhuis.