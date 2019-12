Faillissementen drukken passagiersgroei Brussels Airport

Brussels Airport heeft in november net geen 2 miljoen passagiers over de vloer gekregen, een toename met 2,7 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In tegenstelling tot september en oktober had de ondergang van touroperator Thomas Cook maar een geringe impact op de resultaten. De faillissementen van WOW Air, Flybmi en Adria Airways hadden daarentegen een grotere invloed op de passagiersgroei in november, zo zegt de luchthaven van Zaventem.