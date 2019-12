Porsche rijp voor de sloop na ongeval op druk kruispunt in Lanaken

Lanaken -

Woensdagmiddag om 15 uur was er een aanrijding tussen een Porsche en Renault Megane. De bestuurder van de Renault, een 52-jarige man uit Lanaken, zag op de Steenweg in Rekem-Lanaken te laat dat de bestuurder van de Porsche remde om links de weg over te gaan. Hij zwenkte uit naar links en ramde de voorzijde van de sportauto.