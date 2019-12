Het aantal meerderjarige leerlingen dat een school- of studietoelage combineert met een leefloon is gestegen van 1.535 in het schooljaar 2011-2012 tot 2.324 in 2017-1028. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Katrien Schryvers (CD&V).