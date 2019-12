Fien Germijns, nieuwe stem van De Warmste Week: “Smijt me maar in het diepe”

Wie is Fien Germijns? Het is een vraag die op Vlaanderens lippen brandt nu de jonge stem van StuBru mee De Warmste Week presenteert. En een vraag die de nog maar 24 lentes jonge Antwerpse zelf moeilijk vindt om te beantwoorden. “Ik ben radiomaakster. En ik praat graag met mensen. Dat is het. Eigenlijk ben ik maar een simpele duif.”