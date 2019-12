Time Magazine roept Greta Thunberg uit tot Persoon van het Jaar

Het Amerikaanse Time Magazine heeft klimaatactiviste Greta Thunberg uitgeroepen tot Persoon van het Jaar. Ze is de jongste persoon ooit die de eer te beurt valt. “Op minder dan een jaar is een 16-jarig kind uit Stockholm van eenzaam protest verveld (...) tot een globale beweging”, aldus Edward Felsenthal, hoofdredacteur van Time .

Thunberg is niet de leider van een politieke partij of een belangengroep, noteert Time. Ze is niet de eerste om alarm te slaan over de klimaatwijziging, en ook niet de persoon met de meeste wetenschappelijke ...