ROYALS. Meghan Markle gaat incognito, tweeling van Monaco laat zich horen

Meghan Markle en prins Harry zijn op vakantie, maar toch is er een foto opgedoken van de hertogin die incognito een van de goede doelen bezocht die ze ondersteunt. In Zweden haalden de prinsessen dan weer alles uit de kast voor het banket van de Nobelprijs. En dat pensioen van de Queen lijkt toch nog niet voor meteen...

Voor Meghan Markle met prins Harry trouwde, zette ze zich al in voor het goede doel. Zo was ze vrijwilliger bij de gaarkeuken van St. Felix Centre in Toronto, waar ze woonde toen ze als actrice te zien was in ‘Suits’. In aanloop naar Kerstmis deelden Meghan en Harry via hun Instagram twaalf goede doelen die ze een warm hart toedragen. Die gaarkeuken was er een van.

Op hun beurt deelde St. Felix Centre op Instagram een foto van Meghan die incognito (lees: met pet op) langskwam voor een bezoekje aan de keuken. Wanneer de foto werd genomen, is niet duidelijk. “We zijn heel dankbaar dat de hertog en hertogin van Sussex ons in de bloemetjes heeft gezet als een van de twaalf goede doelen wereldwijd. Dit is een foto van Meghan als vrijwilliger bij ons”, klinkt het.



In Zweden vond deze week een van de belangrijkste evenementen van het jaar plaats: het banket voor de Nobel Prize Award Ceremony. De festiviteiten vonden plaats in het stadhuis van Stockholm en daarop mag de koninklijke familie natuurlijk niet ontbreken. Koning Gustaf en koningin Silvia kregen er het gezelschap van hun drie kinderen prinses Victoria, prins Carl Philip en prinses Madeleine.

Die laatste was speciaal voor de gelegenheid vanuit Florida naar huis gevlogen. Vorig jaar verhuisde de prinses met haar gezin namelijk naar de VS. Ze was met haar roze jurk meteen een van de meest opvallende gasten van de avond. Alle drie de prinsessen - ook prinses Sofie, echtgenote van Carl Philip was aanwezig - werden uitgedost met opvallende tiara’s, oorringen en andere sieraden.



De geruchten dat Queen Elizabeth op haar 95ste met pensioen zou gaan, werden door een woordvoerder van prins Charles ontkend. Het is eerder uitzonderlijk dat vanuit het paleis op dergelijke roddels wordt gereageerd. “Er zijn helemaal geen plannen om bepaalde regelingen te treffen als de koningin 95 wordt of op welke leeftijd dan ook”, klinkt het.

Charles is ondertussen 71 en zou al langer aan het trappelen zijn om zijn moeder op te volgen, een job waar hij dan ook al zijn hele leven voor wordt klaargestoomd. Het gerucht dat hij over anderhalf jaar de functie van de Queen zou overnemen, begon vooral te cirkelen toen vorig jaar de biografie ‘Charles at seventy’ uitkwam. Daarin werd ook aangehaald dat prins Philip, de echtgenoot van Elizabeth, op zijn 95ste met pensioen ging en zij zijn voorbeeld wou volgen. De koningin is trouwens volop vacatures aan het creëren, zo is ze nu op zoek naar een sociale media manager.

De vijfjarige tweeling van Monaco heeft van zich laten horen, letterlijk. Hun mama prinses Charlene heeft op Instagram een filmpje gedeeld waarin de stemmen van Jacques en Gabriella voor het eerst te horen zijn. Ze wensen via die weg hun oma langs mama’s kant een gelukkige verjaardag. De jongen en het meisje worden tweetalig opgevoed in het Frans en het Engels. Ook die laatste taal lijkt alvast goed te lukken.



Prinses Beatrice zou haar verlovingsfeest afgeblazen hebben. Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi zouden hun verloving op 18 december vieren in het luxe restaurant Chiltern Firehouse in Londen, maar de dochter van prins Andrew zou nu besloten hebben dat dit feest niet door kan gaan. Dat doet ze uit angst dat er te veel fotografen zullen zijn om haar omstreden vader op de gevoelige plaat willen vastleggen.

De gekozen locatie zou volgens vrienden trouwens veel te luxueus zijn, gezien de huidige omstandigheden. Het koppel zou volgens de Britse pers wel een nieuw feest organiseren. Daarvan zouden ze alle details geheim willen houden, zodat Andrew stiekem kan aansluiten. Beatrice en Edoardo verloofden zich in september, maar hebben nog altijd geen trouwdatum bekendgemaakt.



De kans dat prinses Amalia van Nederland met een Belgische prins zal trouwen is haast onbestaand. Meer nog, het is zelfs verboden. Dat feitje werd door de Nederlandse pers aangehaald naar aanleiding van de zestiende verjaardag van de kroonprinses. De Belgische wet verbiedt namelijk dat een lid van ons koningshuis huwt met iemand van Oranje.

De wet gaat terug tot 1830, het jaar dat België in opstand kwam tegen koning Willem I en zich losscheurde van Nederland, en verbiedt dat een lid van het Nederlands koningshuis een machtspositie in België bekleedt. In de toekomst misschien een gemiste kans voor onze zestienjarige Gabriël?