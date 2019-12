Mediaanloon in 2017 was ruim 3.000 euro bruto

Het bruto mediaan maandloon bedroeg in 2017 in België 3.140 euro. Dat betekent dat de helft van de voltijds tewerkgestelde werknemers minder verdient dan dat bedrag en de andere helft meer. Het gemiddelde brutomaandloon kwam in 2017 uit op 3.558 euro per maand, zo blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van statistiekbureau Statbel.