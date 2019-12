“Dreaming of a white Christmas?” Volgens het KMI zal het helaas bij dromen blijven ...

Slecht nieuws voor wie droomt van een witte kerst. De kans dat een sneeuwtapijt ons land bedekt op 25 december is bijzonder klein. De verwachtingen voor 14 dagen van het KMI voorspellen een grauwe kerstavond met temperaturen tot 7 graden en lichte regen.

“Het zijn de allereerste indicaties. We moeten nog een slag om de arm houden”, zegt weerman Frank Deboosere. “De vooruitzichten kunnen nog wijzigen, maar een ‘groene’ of ‘grijze’ kerst mag ons niet verwonderen. Sinds 1901 hebben we in Ukkel maar 11 keer een witte kerst gehad. De laatste was in 2010. Toen was het wel een straffe editie. ’s Ochtends lag er in Ukkel 16 centimeter.”