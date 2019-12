Vrouw (24) getuigt over aanranding op toilet in café, politie zoekt dader

Turnhout -

Politie en parket zijn op zoek naar de verdachte van een aanranding die zich voordeed in café De Zwarte Ruiter op 27 juli van dit jaar. Een vrouw van 24 werd in het toilet van het café betast, gekust en bijna het wc-hokje ingesleurd. Het was zaakvoerder Dries Verdick die als eerste klacht indiende bij de politie. Het VTM-programma Faroek toonde dinsdagavond de beelden.