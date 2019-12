Een fonteintje in de living, oma in de tuin: de woontrends voor 2020

Het begrip ‘thuis’ krijgt in 2020 een nieuwe dimensie, althans als het aan sociaal platform Pinterest ligt. Onze woonst wordt straks steeds vaker ons kantoor, een plek om te sporten en ineens ook een beetje het huis van oma’s en opa’s. Een overzicht van de komende trends, samengesteld op basis van populaire zoekopdrachten in de voorbije maanden.

Een tuinkamer

Stijging zoekopdrachten: 104 procent

De bedoeling? Je richt een hele kamer of veranda in met een overvloed aan planten, voor je eigen geheime tuin.

Kruidentuintje in de keuken

Stijging zoekopdrachten: 223 procent

Dit is een trend voor de doe-het-zelvers: kweek je eigen kruiden en allerlei ander lekkers voor in je slaatjes. Belangrijk is dat je je eigen kruidtuintje een handige plek geeft in de keuken.

Lounge-outfits

Stijging zoekopdrachten: 82 procent

Thuiswerken wordt steeds populairder en dan hoef je geen mantelpak te dragen. Je pyjama is misschien ook net iets te veel van het goede. Daarom zit chiquere loungewear in de lift.

Koffiestation

Stijging zoekopdrachten: 751 procent

Wie thuis werkt, wil misschien ook op tijd en stond een koffiepauze. Maak wat ruimte vrij voor een heus koffiestation, die de beleving van de pauze intenser maakt.

Omapods

Stijging zoekopdrachten: 159 procent

In 2020 wordt het steeds meer de bedoeling om geliefde familieleden dicht bij je te houden. Daarom hoeft het nog niet in huis, maar bijvoorbeeld wel in een hippe wooneenheid (pod) in de tuin. Welkom oma en opa!

Geluidskamers

Stijging zoekopdrachten:803 procent

Straks gaan we ook meer investeren in geluidsbeleving. Velen dromen van een living, surroundsysteem incluis, waarin je optimaal muziek kunt ervaren.

Thuisbioscoop

Stijging zoekopdrachten: 368 procent

En als je dan toch bezig bent, kun je er ook ineens een projector bijhalen en een muur wit verven om een thuisbioscoop te creëren. Popcorn, iemand?

Brouwerij erbij

Stijging zoekopdrachten: 411 procent

In het kader van alles zelf doen, worden ook thuisbrouwerijen populairder. Het enige wat je nodig hebt is het juiste materiaal om aan de slag te gaan en een beetje vrije ruimte (vaak in de garage of in de berging.)

Indoor fonteintje

Stijging zoekopdrachten: 917 procent

De sterkte stijger volgens de zoekopdrachten zijn fonteintjes… voor in huis. Of zelfs een watervalletje. Denk niet aan de kitscherige varianten van in de jaren negentig, maar aan strakke uitvoeringen.