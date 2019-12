Pukkelpop verkoopt sinds vandaag voor het eerst in zijn bestaan Early Bird tickets. Voor een combi betaal je nog tot en met 31 december 205 euro, dezelfde prijs als een combiticket van dit jaar. Vanaf 1 januari wordt een combi 10 euro duurder.

Er is nog geen enkele naam bekendgemaakt van Pukkelpop 2020, maar toch is het festival al begonnen met het verkopen van tickets. Niet ongebruikelijk in de festivalwereld van vandaag de dag. Glastonbury ...