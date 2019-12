Off-White pakt nu zelf uit met een reiskoffer

Nadat Off-White eerder al samenwerkte met het bekende merk van reiskoffers Rimowa lanceert het nu een eigen koffer. Het Amerikaanse label is lang niet het enige merk dat zich de laatste tijd aan die branche waagt.

De doorzichtige reiskoffers die Off-White in 2018 uitbracht in samenwerking met Rimowa waren een instant succes. En dus kreeg creatief directeur Virgil Abloh het idee om gewoon zelf met koffers te komen. De eerste lading werd nu voorgesteld. Het gaat om een uitvoering in grijs, roze en zwart met daarop in het groot het logo van het modelabel.

In vergelijking met de koffers van de samenwerking met Rimowa zijn de prijzen wel gedaald. In het eerste geval telde je nog 1.200 euro neer voor een koffer, nu gaat het om 725 euro. Ze kunnen nu al besteld worden via de website van Off-White, maar worden pas tegen 12 februari geleverd.

Het is opvallend dat steeds meer labels zich tegenwoordig met reiskoffers bezighouden. Zo kondigde Supreme onlangs aan dat het voor de tweede keer zal samenwerken met Rimowa en ook Dior kondigde zopas een gelijkaardige collab aan.