Euregioploegen toestelturnen meisjes knallen op internationale teamcompetitie!

Beringen - In het weekend van 7 december, stond er een ploegencompetitie in Zwitserland op het programma met twee teams samengesteld uit de Euregiowerking Limburg en Luik.

Zoals elk jaar, maakt onze regio deel uit van een overkoepelende Euregio om deel te nemen aan de jaarlijkse ploegencompetitie tussen Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en België. Om ervoor te zorgen dat we vanuit Limburg met een mooi ploegje kunnen deelnemen, werken we hiervoor samen met onze Waalse collega’s.

Na enkele leuke gezamenlijke selectietrainingen, kon de Euregio rekenen op een mooie juniorenploeg met daarin Femke Verboven, Josephine Kaers (beiden lid van Moed en Volharding Berkenbos), Noë Canalé (Palfit Paal vzw) en 3 Waalse meisjes. Ook voor de senioren konden we rekenen op meisjes uit elk van deze clubs, namelijk Sharina Van Gompel en Linde Korting (Moed en Volharding), Evelyn Neuteleers (Palfit Paal vzw) en 3 Waalse meisjes.

Vrijdag 6 december was het dan zo ver, onze delegatie stond klaar om te vertrekken naar Wünnewil-Flammat om hun competitie af te gaan werken. Na een lange autorit werd de volledige delegatie met 12 gymnasten, 4 juryleden en 5 trainers hartelijk ontvangen in Zwitserland.

Op zaterdag 7 december was het de dag van de competitie en kwamen als eerste onze junioren in actie. Zij maakten een iets mindere start aan balk, maar wisten nadien de wedstrijd schitterend verder af te werken en namen zo als ploeg de zilveren medaille in ontvangst. In de namiddag was het dan nog aan onze seniorenploeg die eveneens aan balk van start ging, maar niet twijfelde en meteen knallend aan de wedstrijd begon. Ook op de andere toestellen wisten zij een vlekkeloos parcours af te leggen en zo eveneens de zilveren medaille in ontvangst te nemen.

Na een geslaagd avondfeest en een gezellige rit huiswaarts, kon de volledige delegatie terugblikken op een mooi afgelegd parcours door deze meisjes en alweer uitkijken naar de samenwerking voor volgend jaar.